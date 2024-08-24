Помогите двухлетней Соне в борьбе с лейкозом

Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





У маленькой улыбчивой Сони совсем недавно обнаружили лейкоз. Девочке предстоит химиотерапия, для которой врачи назначили препарат, предотвращающий аллергические реакции. Но лекарство не зарегистрировано в России, при этом оно разрешено к ввозу и применению. Купить его самостоятельно семья Сони не в состоянии.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Соня Щеглеватая, 2 года.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт лекарство. Стоимость 2 202 552 ₽.

«Дочка росла болезненной, часто простывала, лечили то аденоиды, то дерматит. В июне этого года у неё поднялась высокая температура. Педиатр назначила антибиотики, но жар только усиливался. Сонечка стала вялой и бледной, вокруг рта появилась синева, она уже не могла стоять и ходить.



Сдали анализы, и в крови нашли отклонения от нормы. Нас направили на обследование к гематологу в Луганскую республиканскую детскую больницу, где дочке сделали пункцию костного мозга. Когда мне сказали о результате, земля ушла из-под ног: лейкоз, рак крови!



На лечение мы приехали в Санкт-Петербург. Здесь Соню снова обследовали и сделали переливания крови, назначили гормоны. Дочка стала чувствовать себя лучше, уже может ходить, щёчки порозовели. Сейчас для лечения лейкоза нужен дорогой препарат химиотерапии, которого нет в больнице. Сами мы его купить не можем — таких денег в семье нет. Пожалуйста, помогите спасти дочку!» Ольга Щеглеватая, ЛНР.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):



«У девочки диагностирован острый лимфобластный лейкоз. По жизненным показаниям Соне для проведения химиотерапии необходим препарат спектрила высокой степени очистки. Этот препарат поможет предотвратить нежелательные аллергические реакции, которые могут снизить эффективность проводимого лечения. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешён к ввозу и применению».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

