В ленобластной деревне Агалатово на одном из садовых участков
В полицию обратился житель деревни Агалатово Владислав. Правоохранителям местный житель сообщил, что обнаружил в углу одного из садовых участков на улице Широкая труп мужчины, с которым Евгений около недели назад распивал спиртные напитки. Потом его компаньон исчез, и с тех пор его не видели.
Владислав сообщил полиции, что мужчину, чей труп был найден, соседи знали как «белоруса Евгения».
Тело обнаружили между кустами и забором, мужчина лежал на спине и был частично поеден червями. Личных вещей, как и одежды, у него при себе не было.
Неделю пролежал на участке. В Агалатово нашли поеденный червями труп мужчины
В ленобластной деревне Агалатово на одном из садовых участков