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    Неделю пролежал на участке. В Агалатово нашли поеденный червями труп мужчины

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    В ленобластной деревне Агалатово на одном из садовых участков 23 августа обнаружили поеденный червями труп мужчины. По информации «Фонтанки», из беседы с местным жителем полиции стало известно, что умерший за неделю до своего исчезновения выпивал с соседом.

    В полицию обратился житель деревни Агалатово Владислав. Правоохранителям местный житель сообщил, что обнаружил в углу одного из садовых участков на улице Широкая труп мужчины, с которым Евгений около недели назад распивал спиртные напитки. Потом его компаньон исчез, и с тех пор его не видели.

    Владислав сообщил полиции, что мужчину, чей труп был найден, соседи знали как «белоруса Евгения».

    Тело обнаружили между кустами и забором, мужчина лежал на спине и был частично поеден червями. Личных вещей, как и одежды, у него при себе не было.

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