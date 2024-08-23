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    Доплыть до «Рая в шалаше». В Сестрорецке тонет микрорайон

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    Жители микрорайона с неофициальным названием «Рай в шалаше» в Сестрорецке вынуждены вплавь добираться до своих домов. Об этом вечером 23 августа «Фонтанке» рассказала местная жительница Ирина.

    Микрорайон расположен по соседству с озером Сестрорецкий разлив. Ирина рассказала, что в 2017 году в этой местности началось строительство локальных очистных сооружений (ЛОС). После постройки ЛОС долгое время не передавались городу на баланс и не обслуживались надлежащим образом. В итоге подъездную дорогу (Приозерную и Жемчужную улицы) стало регулярно заливать во время дождей.

    читательница «Фонтанки» Ирина

    «Дошло до того, что люди из всего большого района не могли выехать. Была опасность для двигателей», — пояснила собеседница.

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    Когда ГУП «Водоканал» принимал на баланс ЛОС, он обязал подрядчика устранить выявленные недочеты системы, на время «затопления» микрорайона прекратились, уточнила собеседница.

    «По факту вода, как когда-то давно, сливалась в Горский ручей, так она сейчас туда же и сливается. То есть в итоге ничего не изменилось, на самом-то деле», — добавила Ирина.

    Если ранее в текущем году Жемчужную улицу подтапливало, но некритично, то 23 августа подъезд к микрорайону сноса «поплыл».

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