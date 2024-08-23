На сцене БДТ прозвучит блюз одиноких сердец

Музыка играет в этом спектакле важнейшую роль, однако это не просто музыкальное выступление, а интимный разговор, откровенная исповедь пяти душ, каждая из которых несет свой груз переживаний: страх, боль, обиду и ностальгию по утраченному счастью. Пять непохожих характеров, пять на первый взгляд несвязанных историй, которые сливаются в общем чувстве меланхолии. Через проникновенный блюз и живое слово герои, словно искатели утраченного смысла, ведут зрителя по лабиринтам собственных сердец. Смогут ли они найти лекарство от потерянности и обрести себя в этом танце боли и надежды? На этот вопрос ответят Марина Зудина, Ирада Берг, Олеся Соколова и Иван Батарев.

Режиссер Елена Павлова: «Для меня эта история, в первую очередь, про некое чистилище, как бы странно ни звучало это слово. Тут обитают персонажи, которые тем или иным образом не разобрались, что и как происходило в их жизни. Они совершили поступки, которые их не отпускают, с которыми невозможно жить дальше. Они догоняют тебя как эхо — и ты каждый день живешь с тем, что сделал, прокручивая у себя в голове ту или иную ситуацию. Их догоняет не только физическое — их поступки, действия, — но и метафизическое. Блюз».

