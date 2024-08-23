Джейсон Стейтем снова выходит на тропу войны в боевике «Пчеловод»

В кино с 29 августа — премьера боевика Дэвида Эйера «Пчеловод». В центре сюжета — загадочный мужчина Адам Клэй (Джейсон Стейтем, «Большой куш», «Адреналин»). Он ведёт тихую жизнь, разводит пчёл и никому не рассказывает о своём прошлом. Однажды его арендодательница миссис Паркер становится жертвой кибермошенников и в отчаянии сводит счеты с жизнью. Поняв, что от закона тут мало помощи, Адам решает вспомнить своё тёмное прошлое, чтобы найти преступников и отомстить.
Режиссер Дэвид Эйер известен как режиссер фильмов «Ярость», «Отряд самоубийц», «Короли улиц» и других криминальных боевиков. Фильм снят по сценарию Курта Уиммера, который также работал над такими фильмами, как «Эквилибриум», «Афера Томаса Крауна», «Неудержимые-4».
Кроме Стейтема, в картине сыграли среди прочих Джереми Айронс («Лолита») и Джош Хатчерсон («Голодные игры»).
На сайте RottenTomatoes у фильма рейтинг 71%. Критики назвали картину напряжённой, забавной и — в итоге — прекрасным развлечением.
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Матвей Пирогов