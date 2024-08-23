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    Пассажиропоток из Китая в Пулково подскочил более чем в два раза

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    Петербургский аэропорт Пулково обслужил 139 тысяч пассажиров на китайских направлениях с начала 2024 года, что на 254% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 23 августа, «Фонтанке» сообщила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

    За первые восемь месяцев пассажиропоток из Китая в Пулково составил 139 тысяч человек. Согласно прогнозам, к концу года он достигнет 224 тысяч пассажиров, что на 2,7% больше по сравнению с 2023 годом — тогда на направлениях Китая обслужили 83 тысячи человек.

    Рост пассажиров на китайских направлениях объясняют увеличением бизнес-потока и туристических поездок в КНР. Помимо этого, оказывает влияние и безвизовый режим для групповых туристических поездок между РФ и Китаем, который возобновили с 1 августа в 2023 году.

    «Судя по тем рейсам, по загрузкам, по направлениям, которые продаются, я думаю, что процентов 80 на каждом борту сидит безвиз», — уточняет заместитель начальника отдела продаж пассажирских авиаперевозок представительства авиакомпании China Eastern Airlines Елена Седова.

    В ответ на растущий спрос China Eastern Airlines сделала ежедневными рейсы в Шанхай из Петербурга, и они будут выполняться круглый год впервые в истории Пулково. Такая инициатива стала в том числе результатом желания поддерживать международный туризм.

    Как отмечает заместитель начальника отдела продаж пассажирских авиаперевозок представительства авиакомпании China Eastern Airlines, китайская авиакомпания позволяет россиянам путешествовать не только в страны Юго-Восточной Азии, но и в Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию, а также США. Тем не менее перед пассажирами для самостоятельного решения остаются вопросы, связанные с банковскими картами и получением виз.

    При этом директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечает, что хотя рост пассажиропотока из Китая сохраняется, он еще не достиг доковидного уровня.

    Что касается стоимости билетов в Китай, то, по словам Елены Седовой, она варьируется от 3 до 5%. Если направление не пользуется спросом, тогда может снижаться тариф. Для привлечения пассажиров также вводятся дополнительные услуги, которыми можно пользоваться на борту самолета или в аэропорту во время ожидания рейса.

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