Пассажиропоток из Китая в Пулково подскочил более чем в два раза

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 139 тысяч пассажиров на китайских направлениях с начала
За первые восемь месяцев пассажиропоток из Китая в Пулково составил
Рост пассажиров на китайских направлениях объясняют увеличением бизнес-потока и туристических поездок в КНР. Помимо этого, оказывает влияние и безвизовый режим для групповых туристических поездок между РФ и Китаем, который возобновили
«Судя по тем рейсам, по загрузкам, по направлениям, которые продаются, я думаю, что
В ответ на растущий спрос China Eastern Airlines сделала ежедневными рейсы в Шанхай из Петербурга, и они будут выполняться круглый год впервые в истории Пулково. Такая инициатива стала в том числе результатом желания поддерживать международный туризм.
Как отмечает заместитель начальника отдела продаж пассажирских авиаперевозок представительства авиакомпании China Eastern Airlines, китайская авиакомпания позволяет россиянам путешествовать не только в страны Юго-Восточной Азии, но и в Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию, а также США. Тем не менее перед пассажирами для самостоятельного решения остаются вопросы, связанные с банковскими картами и получением виз.
При этом директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечает, что хотя рост пассажиропотока из Китая сохраняется, он еще не достиг доковидного уровня.
Что касается стоимости билетов в Китай, то, по словам Елены Седовой, она варьируется