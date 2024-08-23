Пассажиропоток из Китая в Пулково подскочил более чем в два раза

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 139 тысяч пассажиров на китайских направлениях с начала 2024 года , что на 254% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 23 августа , «Фонтанке» сообщила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

За первые восемь месяцев пассажиропоток из Китая в Пулково составил 139 тысяч человек. Согласно прогнозам, к концу года он достигнет 224 тысяч пассажиров, что на 2,7% больше по сравнению с 2023 годом — тогда на направлениях Китая обслужили 83 тысячи человек.

Рост пассажиров на китайских направлениях объясняют увеличением бизнес-потока и туристических поездок в КНР. Помимо этого, оказывает влияние и безвизовый режим для групповых туристических поездок между РФ и Китаем, который возобновили с 1 августа в 2023 году .

«Судя по тем рейсам, по загрузкам, по направлениям, которые продаются, я думаю, что процентов 80 на каждом борту сидит безвиз», — уточняет заместитель начальника отдела продаж пассажирских авиаперевозок представительства авиакомпании China Eastern Airlines Елена Седова.

В ответ на растущий спрос China Eastern Airlines сделала ежедневными рейсы в Шанхай из Петербурга, и они будут выполняться круглый год впервые в истории Пулково. Такая инициатива стала в том числе результатом желания поддерживать международный туризм. Как отмечает заместитель начальника отдела продаж пассажирских авиаперевозок представительства авиакомпании China Eastern Airlines, китайская авиакомпания позволяет россиянам путешествовать не только в страны Юго-Восточной Азии, но и в Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию, а также США. Тем не менее перед пассажирами для самостоятельного решения остаются вопросы, связанные с банковскими картами и получением виз.

При этом директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечает, что хотя рост пассажиропотока из Китая сохраняется, он еще не достиг доковидного уровня.