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    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

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    2 комментария

    Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками Венделом и Клаудиньо. Новые соглашения с ними действуют до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один сезон.

    Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 129 игр, в которых забил 20 мячей и сделал 29 результативных передач.

    Клаудиньо стал игроком «Зенита» в августе 2021-го. В петербургской команде он отыграл 110 матчей, забив 20 мячей и сделав 24 результативныx передачи.

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    28248510723 Авг 2024 в 16:32
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