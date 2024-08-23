«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками Венделом и Клаудиньо. Новые соглашения с ними действуют до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один сезон.



Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 129 игр, в которых забил 20 мячей и сделал 29 результативных передач.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» в августе 2021-го. В петербургской команде он отыграл 110 матчей, забив 20 мячей и сделав 24 результативныx передачи.