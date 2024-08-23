Выручка Банка «Санкт-Петербург» за полугодие составила 44,6 млрд рублей, чистая прибыль — 24,3 млрд





Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» за первое полугодие сократилась на 14,3% и составила 24,3 млрд рублей. Выручка составила 44,6 млрд рублей, увеличившись на 21,5% по сравнению с результатом с тем же периодом прошлого года.



Кредитный портфель вырос на 4,4 % с начала года и на 1 июля составил 716,3 млрд рублей. При этом на корпоративные кредиты пришлось 557 млрд рублей, а на розничные — 158,4 млрд.



Средства клиентов составили 654,4 млрд рублей, почти не уволившись с начала года, доля корпоративных клиентов выросла на 1,8% до 260 млрд руб., а розничных — сократилась на 0,3% и достигла 394.3 млрд рублей.

