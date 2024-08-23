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    Банк «Санкт-Петербург» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

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    По итогам первого полугодия Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал Внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды. Как сообщают в банке, выплаты составят 27, 26 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. Дата отсечки, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 30 сентября 2024 года. Собрание запланировано на 18 сентября.

    На выплату дивидендов по итогам первого полугодия направят 12,2 млрд рублей — это 50% чистой прибыли по МСФО.

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