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    Видео страшного ДТП на М-11: грузовик толкает легковую, в него влетает BMW — и всё взрывается

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    Четыре человека погибли в результате ДТП на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Петербурга) в Тверской области. Столкновение попало на видео, его публикует 23 августа Автодор.

    ГК «Автодор»

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОССП, ДТП случилось на 230-м километре трассы 22 августа в 1:56 ночи. По данным УМВД по Тверской области, автомобили сгорели, погибли водитель «Газели» и два пассажира БМВ.

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    Водитель «Газели» отвлекся и врезался в ехавшую впереди легковушку. От удара грузовик отбросило в левую полосу, по которой ехал еще один автомобиль. «Сложились два фактора: отсутствие концентрации на дороге и, как следствие, несоблюдение дистанции», — отмечают в Автодоре.

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