Футбольный клуб «Зенит» и «Сандерленд» договорились о переходе французского нападающего Вильсона Изидора. Как отметили 23 августа в пресс-службе петербургской команды, переход состоялся на правах возмездной аренды с обязательным правом выкупа. Срок действия аренды — до конца сезона-2024/25.



Вильсон Изидор присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2023-го. На счету футболиста — 26 матчей и четыре забитых мяча. Вместе с «Зенитом» нападающий выиграл три трофея — Кубок чемпионов РПЛ, Кубок и Суперкубки России.

Напомним, что владелец «Сандерленда» — французский бизнесмен Кирилл Луи-Дрейфус, сын миллиардера Роберта Луи-Дрейфуса и бывшей ленинградской официантки Маргариты Богдановой, состояние которой сейчас оценивают в 5,6 млрд долларов. Подробнее о невероятной судьбе Маргариты Богдановой читайте в материале «Фонтанки».