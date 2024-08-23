До жути! Самые мрачные места России — их точно нужно посетить любителям хорроров

В России много достопримечательностей с жутковатым прошлым: от заброшенных станций метро до таинственных кратеров. У каждого — своя история. Ими делятся коллеги из Woman.ru и «Вокруг света». Станция «Советская» в Московском метрополитене Станция «Советская» в Московском метрополитене — одна из самых загадочных. Изначально она должна была располагаться под Тверской площадью и была частью проекта второй очереди строительства метро. Однако в 1934 году станцию исключили из проекта из-за технических сложностей, связанных с неподходящим уклоном тоннелей.

По одной из версий, вместо станции по указанию Иосифа Сталина соорудили бункер для штаба гражданской обороны Москвы. Объект так и не открыли для пассажиров, и он остался незавершенным. Однако точно известно, что зал станции частично находится под домом 8, к. 2, по Тверской улице.

В фильме «Метро» с Катериной Шпицей и Светланой Ходченковой герои оказываются на заброшенной «Советской», что добавляет ей таинственности. Сегодня станция остается закрытой. Если внимательно смотреть в окно вагона на перегоне между «Маяковской» и «Тверской», можно заметить следы этой станции-фантома.

Подземная база атомных подводных лодок «Павловское» В 1991 году Россия и США подписали договор о взаимном разоружении. В результате в обеих странах появилось множество заброшенных военных баз. Одна из них — «Павловское» в Приморском крае.

После закрытия технику переместили, а база, представляющая собой огромный ангар со множеством переходов и тоннелей, осталась под охраной военных. Однако это не отпугнуло сталкеров. Люди отправлялись туда, не осознавая всей опасности. В здании по-настоящему грандиозных масштабов легко заблудиться, к тому же всегда есть риск, что с потолка упадет кусок бетона или металла. Поговаривают, что не всем удалось вернуться с прогулок…

Шахта «Мир»

Фото: Nordroden / iStock Поделиться Поделиться





Слышали что-нибудь про кимберлитовые трубки? Это остатки древних вулканов и месторождения алмазов. Шахта «Мир» в Якутии, построенная на одной из таких трубок, имеет диаметр 1200 метров и глубину более 520 метров. Ее строительство началось в 1957 году и сопровождалось множеством трудностей из-за низких температур, которые приводили к поломке техники и замерзанию горюче-смазочных материалов. Несмотря на это, добыча алмазов продолжалась и достигла масштабов, привлекших внимание компании De Beers.



В 2017 году в шахте произошла трагедия: прорыв воды из соседнего карьера привел к гибели рабочих, после чего сооружение законсервировали на неопределенный срок. Отверстие шахты настолько велико, что полеты на вертолетах над ним запрещены из-за риска, что воздушное средство затянет нисходящим потоком воздуха. «Чертово кладбище» В тайге на границе Иркутской области и Красноярского края находится загадочное место. Сохранилось несколько свидетельств от очевидцев, которые описывали его как «выжженную поляну».

Михаил Панов из деревни Усть-Кова Красноярского края в своем письме передал то, что слышал от одного охотника: «Круглая, около 200–250 метров поляна навевала ужас: на голой земле кое-где виднелись кости и тушки таежных зверушек и даже птиц. А нависающие над поляной ветви деревьев были обуглены, как от близкого пожара. Поляна была совершенно чистая, лишенная какой бы то ни было растительности. Собаки же, побывавшие на «чертовом кладбище», перестали есть, стали вялыми и скоро подохли».



Как именно образовалось «Чертово кладбище», неизвестно. Так же, как неизвестно и точное местонахождение поляны. Многие исследователи связывают ее прошлое с падением Тунгусского метеорита — единственной на памяти человечества крупномасштабной космической катастрофой, сопоставимой по своим последствиям с ядерным ударом.



Кратеры Ямала

Фото: AleksandrLutcenko / iStock Поделиться Поделиться





Летом 2014 года на северном полуострове Ямал была обнаружена аномалия — странный кратер диаметром почти 30 метров. Любительская съемка с вертолета зафиксировала эту загадочную дыру, вызвав волну обсуждений и версий ее происхождения. Наиболее правдоподобная: кратер образовался в результате воздействия глобального потепления на скопления газа в глубинах земли.

Эти кратеры опасны по нескольким причинам. Во-первых, они могут возникать на месте обычных холмов и человек может неожиданно провалиться в них. Во-вторых, уровень метана в этих местах крайне высок — до 9,5%, что значительно превышает норму. Это создает риск отравления продуктами горения для тех, кто находится поблизости. Челябинский элеватор

Фото: Serg174 / CC BY-SA 4.0 Поделиться Поделиться





Почему кинопродюсеры тратят миллионы долларов на декорации для фильмов ужасов, если можно отправиться на Урал и снимать «на натуре»? Там находится одна из самых пугающих российских достопримечательностей — челябинский элеватор.



Элеватор начали строить в 1914 году и завершили в 1919 году. В 1924 году он стал собственностью Госбанка РСФСР и работал по назначению до 1990-х годов. Со временем здание обветшало и, несмотря на статус исторического наследия, выглядит как декорация к фильму-катастрофе. Заброшенный маяк Анива

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 1930 году Япония начала строительство дизельного маяка Нако-Сирето-Мисаки, позже переименованного в Аниву. Спустя 9 лет проект Миуры Синобу был завершен и передан СССР. Маяк функционировал с персоналом до 1990 года, затем людей и дизельные генераторы заменили автоматикой и радиоизотопными источниками энергии.



Маяк работал до 2006 года, после чего его забросили. Туманы, сильные ветра, скалистое дно и волны сделали это место опасным для судоходства. Сегодня маяк продолжает разрушаться. В последние годы сюда начали возить туристов на моторных лодках.

