Просмотр фильмов, пляжный отдых и все это — дольше двух недель: опрос о том, как петербуржцы предпочитают проводить отпуск

Идеальный отпуск должен длиться больше двух недель, а провести его лучше всего за просмотром фильмов, на пляже или в познавательной поездке. Такие данные получили в ходе исследования эксперты цифровой экосистемы МТС.

Согласно результатам опроса, до конца 2024 года планируют отпуск 22% опрошенных жителей Петербурга и Ленобласти, 15% не были в отпуске и не планируют его в этом году. Остальные уже успели отдохнуть.

В идеале отпуск должен длиться дольше двух недель — так считают 78% петербуржцев, трудоголиков, которым достаточно и выходных (до 3 дней), чтобы восстановить работоспособность оказалось всего 3%, около 10% считают оптимальной продолжительность отпуска 7–14 дней, а 9% хватит 3–7 дней на отдых.

Самый популярный вид отдыха — спокойный, за просмотром фильмов, говорят опросы компании. Об этом заявили 62% опрошенных, а аналитики онлайн-кинотеатра KION отметили, что самыми популярными в первой половине лета стали российские фильмы и сериалы. При этом среди планов на отпуск значится также пляжный отдых — у 29% респондентов, познавательный — у 23% опрошенных, 17% проведут его на даче, 15% — занимаясь активными видами деятельности, а 13% займутся восстановлением здоровья.