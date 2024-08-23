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    Вот так номер. В Петербурге владелец рехаба задержан под кайфом

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    2 комментария

    В Петербурге сотрудники ГАИ остановили такси на проспекте Обуховской обороны. Пассажиры — молодая женщина и ее далеко не молодой спутник — вели себя странно, чем и вызвали подозрения. Оба были доставлен в отдел и тщательно досмотрены.

    Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у 24-летней девушки полиция изъяла пакет с синтетическим наркотиком. Задержанная призналась, что сожительствует со своим спутником, употребляет запрещенку она вместе с ним. Каково же было удивление сотрудников полиции, когда они выяснили, кем является второй пассажир такси. Им оказался 53-летний учредитель клиники в городе Отрадной Кировского района Ленобласти. Медицинское учреждение оказывает помощь наркозависимым. Раньше мужчина с наркотиками не попадался, привлекался только за имущественные преступления.

    «По результатам разбирательства парочка была привлечена к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). А в отношении женщины полицейские возбудили еще и уголовное дело за найденные наркотики по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)», — добавили в главке.

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    Комментарии 2

    -4*23 Авг 2024 в 09:57
    Давно пора само понятие диаспора приравнять к ОПГ.
    +1−2
    Zet23 Авг 2024 в 09:55
    знает проблематику изнутри...
    +1−0
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