Вот так номер. В Петербурге владелец рехаба задержан под кайфом

В Петербурге сотрудники ГАИ остановили такси на проспекте Обуховской обороны. Пассажиры — молодая женщина и ее далеко не молодой спутник — вели себя странно, чем и вызвали подозрения. Оба были доставлен в отдел и тщательно досмотрены.



Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у 24-летней девушки полиция изъяла пакет с синтетическим наркотиком. Задержанная призналась, что сожительствует со своим спутником, употребляет запрещенку она вместе с ним. Каково же было удивление сотрудников полиции, когда они выяснили, кем является второй пассажир такси. Им оказался 53-летний учредитель клиники в городе Отрадной Кировского района Ленобласти. Медицинское учреждение оказывает помощь наркозависимым. Раньше мужчина с наркотиками не попадался, привлекался только за имущественные преступления.

