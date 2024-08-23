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    Вагнеровца из Гатчины обвинили в забавах с государственным флагом

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    Житель Гатчины стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над государственным флагом. По предварительным данным, мужчина накануне днем сорвал триколор с флагштока на улице Соборной и унесся с ним в неизвестном направлении.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, подозреваемого быстро нашли, побеседовали и отпустили под подписку. Выяснилось, что 36-летний мужчина крал с младых ногтей. Первый раз привлекался 12 лет назад, в последний — в 2015-м. Тогда за кражу и убийство он получил 11 лет лишения свободы. Потом началась СВО, и гатчинец оказался в рядах ЧВК. К воровским звездам добавились медали: серебряный вагнеровский крест «За отвагу и мужество», красный крест «За ранение» и другие.

    Житель Ленобласти активно вел соцсети, позировал верхом на танке и бил себя кувалдой в грудь. На аватарке в ВК мужчина широко улыбается рядом с главой региона. В конце июля он рассказал, что проходит комиссию. «Меня уже определили в мотовойска штурмовиком», — отчитался он.

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