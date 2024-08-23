Если хотите стать стройнее. Врач рассказала, что лучше не добавлять в салаты

Эксперт рассказала, как сделать салат по-настоящему полезным Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мнение о том, что абсолютно все салаты низкокалорийные и вообще едой не считаются, — ошибочно. Оливье, сельдь под шубой, цезарь и другие смешанные салаты, которые содержат сложные углеводы, например картофель, а также рыбу, мясо и сытную заправку, являются значительной частью обеда или ужина.



Наталья Тимкина, врач-эндокринолог, диетолог клиники «АБИА», рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», какие компоненты дают избыток калорий в салате.



Проблемы салатов В нашей стране традиционно готовят сытные и калорийные салаты с основой из овощей. К ним добавляют еще и достаточно плотные заправки. В итоге одна порция салата может потянуть на полноценный прием пищи. Поэтому худеющим стоит обратить внимание на некоторые компоненты, которые серьезно прибавляют калорий.

Овощи Сырые овощи малокалорийны за редким исключением, но в процессе их приготовления, например, при варке или запекании, а уж тем более при жарке в масле, их калорийность подрастает. Кроме того, повышается гликемический индекс (ГИ), для усвоения нужно больше инсулина, что тормозит процесс расщепления жиров. Поэтому выбирайте салаты преимущественно с сырыми овощами.



Макароны, рис, булгур, сухари Сухари из белого хлеба в салате только кажутся хорошей идеей. Они могут добавить блюду до 150 ккал , причем за счет легких углеводов, которые наиболее вредны для похудения. Аналогично дело обстоит и с белым рисом, макаронами, булгуром: они тоже калорийны и добавляют ГИ блюда.

Замените эти продукты дроблеными грецкими орехами или тыквенными семечками — пользы будет больше.

Жареные мясные компоненты Куриное филе, кусочки мяса, которые предварительно обжариваются или панируются, сразу прибавляют в калорийности. Конечно, остается польза белка, но добавляется избыток жиров. Если хотите полезных салатов, добавляйте в них отварное мясо, приготовленные на пару птицу или рыбу. В крайнем случае можно запечь, но не жарить.



Сухофрукты Поскольку плоды лишены жидкости, они концентрируют в себе питательные вещества, поэтому обладают повышенной калорийностью из-за сахара. Примерно 20–22 г на 100 г продукта . Поэтому стоит избегать этих компонентов в салатах для худеющих.



Салатные заправки Майонез и сложные соусы порой добавляют салатам почти половину калорийности. Поэтому стоит обсудить, каких заправок для овощных салатов следует избегать в случае необходимости снижения веса.

Растительные масла. В одной столовой ложке растительного масла содержится примерно 120 ккал . Это может увеличить калорийность ужина на четверть. Важно: оливковое, подсолнечное, льняное, кокосовое и другие масла не сильно отличаются по пищевой ценности.

Майонез. В одной столовой ложке майонеза около 100 ккал (может показаться странным, но да, калорийность майонеза немного меньше, чем масла). Но обычно его добавляют очень щедро, а некоторые еще и намазывают на хлеб. Соус песто. Этот соус имеет примерно 60–70 ккал в столовой ложке. По наблюдениям, обычно его не жалеют, дело не ограничивается одной ложкой. Наверное, потому, что он зеленый, а значит, из овощей? На самом деле не совсем: в составе этого соуса есть не только базилик, но и оливковое масло, пармезан, грецкие орехи. Всё это в комбинации дает высокую калорийность.

Соус тартар. Его тоже стоит употреблять умеренно, в нем примерно 100–120 ккал на одну столовую ложку (в зависимости от рецепта). А чем же тогда заправить салат? Если салат в конкретном случае нужен для того, чтобы дополнить обед клетчаткой и витаминами, а жиры, белки и углеводы вы получите из основного блюда, тогда лучше не заправлять ничем. Кстати, крупно порезанные овощи очень красиво смотрятся на тарелке и не требуют специальной заправки. Если без соуса никак, тогда можно добавить немного лимонного сока. Если вы собираетесь приготовить сытный салат — с картофелем, мясом, вареной морковью или свеклой, — а без соуса он будет невкусным и сухим, то при снижении веса рекомендуется поискать альтернативы классическим заправкам. Например, заменить майонез греческим йогуртом (по вкусу он похож на сметану, но менее калорийный и богат белком).



Итак, пусть салаты будут вкусными, полезными и красивыми, а каждый кабачок этим летом обретет своего хозяина. Причины, по которым не получается похудеть Вот некоторые из них:

Нарушенный режим Не спать, есть редко, но много. Из-за того, что мы не высыпаемся и недоедаем, страдает обмен веществ, снижается скорость переваривания пищи.

Алкоголь

Про все остальные негативные стороны спиртных напитков в этот раз и упоминать не стоит. Для фигуры алкоголь — тоже злейший враг, ведь он достаточно калорийный, плюсом к нему часто идут не менее калорийные закуски.

Высокий уровень стресса Если в данный момент вами управляет кортизол, любая диета пойдет насмарку. Вначале нужно успокоиться, прийти в себя, а уж после следить за своим весом.

