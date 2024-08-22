СКА представил в Ледовом звездного новичка Евгения Кузнецова под песни «Иванушек International»

«Хоккей — это мое детство. Мы болели за сборную СССР, по телевизору смотрели только это. Даже футболом особо не интересовались. Мне кажется, что это зрелище. И хоккей, и музыка, и шоу, это все для того, чтобы народ забыл про свои проблемы, пришел, кайфанул и поболел», — рассказал журналистам солист группы Андрей Григорьев‑Апполонов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что возвращение Кузнецова в Россию положительно скажется на юных хоккеистах.



«Наши болельщики, детишки, академии, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться лучше. У них будет стимул не смотреть ночью североамериканский хоккей. Зачем это делать? Спите ночью! Смотрите на Евгения Кузнецова! Он играет здесь, лучше чем там все эти ребята, 100%. Мы докажем это делом. Меньше слов, больше дела», — заявил Ротенберг.



Сам Кузнецов признался, что не ожидал такого теплого приема.



«Не ожидал, что петербургские болельщики так быстро меня полюбят. Теперь нужно это оправдывать. Повторюсь, для меня это было тяжёлое решение, поэтому помощь и поддержка болельщиков закрывают имеющиеся переживания. Для меня это очень важно», — заявил Кузнецов.



Уроженцу Челябинска Евгению Кузнецову 32 года. В его копилке достижений — Кубок Стэнли, два золота и две бронзы на чемпионате мира. Спортсмен — воспитанник челябинского «Трактора» с 2009 года. Также нападающий играл в «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнс». С последним хоккейным клубом у нападающего заключен контракт до 2025 года.



Напомним, что в сентябре 2019 года НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча из-за нахождения в его организме наркотиков.

