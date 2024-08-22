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    КГИОП согласовал реконструкцию ДК «Невский» под «Академию искусств» «Газпрома»

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    Комитет по охране памятников согласовал проект реконструкции Дворца культуры «Невский» на проспекте Обуховской Обороны, 32, литера А, под культурно-досуговый центр «Академия искусств». Информация об этом 22 августа была опубликована на сайте комитета.

    «Проектной документацией предусматривается реконструкции Дворца культуры «Невский» и создание Культурно-досугового центра «Академия искусств», а также комплексное благоустройство территории», — говорится в сообщении.

    КГИОП принял решение, что проект соответствует режиму охранной зоны в рамках закона № 820–7.

    Со стороны проспекта Обуховской Обороны максимальная высотная отметка составит 26,4 метра, со стороны Невы — 25 метров.

    Реконструкцию будет осуществлять фонд «Газпром социальные инициативы».

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