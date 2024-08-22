Комитет по охране памятников согласовал проект реконструкции Дворца культуры «Невский» на проспекте Обуховской Обороны, 32, литера А, под культурно-досуговый центр «Академия искусств». Информация об этом 22 августа была опубликована на сайте комитета.
«Проектной документацией предусматривается реконструкции Дворца культуры «Невский» и создание Культурно-досугового центра «Академия искусств», а также комплексное благоустройство территории», — говорится в сообщении.
КГИОП принял решение, что проект соответствует режиму охранной зоны в рамках закона
Со стороны проспекта Обуховской Обороны максимальная высотная отметка составит
Реконструкцию будет осуществлять фонд «Газпром социальные инициативы».
КГИОП согласовал реконструкцию ДК «Невский» под «Академию искусств» «Газпрома»
Комитет по охране памятников согласовал проект реконструкции Дворца культуры «Невский» на проспекте Обуховской Обороны, 32, литера А, под культурно-досуговый центр «Академия искусств». Информация об этом 22 августа была опубликована на сайте комитета.