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    В Бурятии пятилетний «тракторист» переехал старшего брата

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    Трактор переехал семилетнего ребенка в Джидинском районе Бурятии. Водитель сельхозтехники оказался еще младше пострадавшего. Подробности сообщает республиканское МВД 23 августа.

    Фото: МВД Бурятии
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    Инцидент произошел в селе Оер. В стоявший во дворе частного дома трактор забрался пятилетний мальчик и смог завести его и привести в движение. С управлением малолетний тракторист, разумеется, не справился и наехал на своего семилетнего брата. Мальчика госпитализировали с травмами.


    По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. В отношении матери составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

    Фото: МВД Бурятии

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