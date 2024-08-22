В Бурятии пятилетний «тракторист» переехал старшего брата

Трактор переехал семилетнего ребенка в Джидинском районе Бурятии. Водитель сельхозтехники оказался еще младше пострадавшего. Подробности сообщает республиканское МВД 23 августа.
Инцидент произошел в селе Оер. В стоявший во дворе частного дома трактор забрался пятилетний мальчик и смог завести его и привести в движение. С управлением малолетний тракторист, разумеется, не справился и наехал на своего семилетнего брата. Мальчика госпитализировали с травмами.
По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. В отношении матери составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.