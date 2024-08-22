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    На Савушкина BMW вылетел на трамвайные пути, протаранив ограждение. Водителя госпитализировали

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    Синий BMW пробил ограждение и вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. ДТП произошло днем 22 августа.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии пострадал 23-летний водитель автомобиля. С места ДТП его погрузили в скорую на носилках. Молодой человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что больше никто не пострадал.

    Кадрами с места аварии поделились очевидцы. На фотографиях видно, как сначала пострадавший водитель лежит на газоне в окружении прохожих. Затем на видео попали прибывшие на помощь медики, которые увозят мужчину.

    Из-за ДТП движение трамваев на улице Савушкина было временно остановлено в обе стороны. «Трамваи стоят в обе стороны», — сообщили очевидцы.

    Сразу после аварии в комитете по транспорту заявили, что трамвайный маршрут № 19 следует с задержками от 60 минут «в связи с транспортными заторами по ул. Савушкина у д. 137». Однако спустя полчаса появилась информация о восстановлении движения трамвая в штатном режиме.

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