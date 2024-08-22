«Серпы и молотки всем тогда сильно надоели». Как над Мариинским подняли самый большой в России триколор

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Водружение национального знамени на флагшток Мариинского дворца случилось ровно 33 года назад — 22 августа 1991 года в 15:50. Непосредственным участником события стал Дмитрий Кириллович Матлин, член общества «Русское знамя» и сын Рогнеды Николаевны Матлиной (Курт) — «нашей Бетси Росс». «Фонтанка» застала Матлина на родине знамени в Архангельске.

— Как часто вы вспоминаете день 22 августа 1991 года? Отзывается ли он в вас по-особенному сейчас на фоне нового патриотического подъема?



— Я его отмечаю каждый год. Это один из моих любимых праздников начиная с 1991-го, когда он еще не был государственным. Украшаю свой балкон триколором, вспоминаю все эти исторические события. 33 года уже прошло с того момента, как я со своими друзьями поднял первый уже государственный флаг Российской Федерации над Мариинским дворцом.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Русское знамя» — историко-патриотическое объединение, основанное в Ленинграде весной 1989-го и действовавшее до 1991-го. «Неформальная» организация стала инициатором возвращения исторического названия Санкт-Петербургу и официального признания бело-сине-красного флага. Первый российский триколор, ставший символом протестных движений поздней перестройки, был сшит матерью одного из членов «Русского знамени» Дмитрия Матлина. Самодельное знамя поднимали на митингах в сентябре 1990-го и июне 1991 года, а после — во время ключевой демонстрации против ГКЧП на Дворцовой площади 22 августа. В тот день сподвижники «Русского знамени» передали флаг в Мариинский дворец, где оно было поднято депутатом Ленсовета Виталием Скойбедой и самим Матлиным. Триколор провисел над Ленсоветом несколько дней, после чего был заменен на флаг фабричного производства.

— Тот флаг изготовила ваша мама Рогнеда Николаевна... Это была ее инициатива?

— Её попросил я — она очень хорошо занималась шитьем. В 1989 году я был основателем общества «Русское знамя», которое поставило своей целью восстановление национальной государственной символики — флагов и гербов, где национальный триколор был в центре внимания. И нам были необходимы самые разные полотнища, потому я попросил Рогнеду Николаевну. А шелк пришлось приобретать в Таллине, потому что в Советском Союзе (ни в Ленинграде, ни в Москве) хорошего материала в эти годы было не достать. Пришлось поехать в Эстонию и с большими сложностями приобрести этот материал — белый, синий, красный. Помимо этого, был сшит еще и Андреевский флаг, но сохранился только большой триколор. Наверное, самое большое полотнище на то время, может быть, даже во всей России. Оно хранилось у нас, использовалось на всевозможных шествиях, праздниках в 90-м и в начале 91-го. А позже было поднято на главном флагштоке Мариинского дворца по просьбе правительства города.

Рогнеда Николаевна Матлина (Курт) Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Вы помните моменты, когда Рогнеда Николаевна трудилась над флагом дома? — Это заняло около полутора суток. Я тогда работал в Балтийском морском пароходстве и буквально накануне всех этих событий попал в Филадельфию и случайно зашел в маленький исторический музейчик, оказавшийся домом Бетси Росс, вдовы квакера, которая сшила первый американский флаг. И потом своей матери говорил: «Ну, Рогнеда Николаевна, ты наша Бетси Росс». Я тогда еще дружил с художником Ильей Глазуновым, и он, зная меня, хорошо попросил, чтобы для их академии тоже сшили целый набор флагов Российской империи — национальный, императорский штандарт, военно-морской, авиационный. Так что мы ему помогли, а себе сделали самый большой. Судьбу флагов из московской Академии художеств я не знаю, наверное, их не выкинули. Они тоже из эстонского материала.

— Пару лет назад домотканый триколор был выставлен в Музее политической истории. — Да, я его туда принес, а сейчас он хранится у меня дома.

Российский триколор, сшитый Рогнедой Николаевной. Выставлялся в Государственном музее политической истории Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Вы поддерживаете семейную традицию отмечать праздник российского флага?

— 33 года уже. Сейчас я его как раз и отмечаю. Вот сейчас мы пойдем с моим другом в Северный морской музей Архангельска, там сегодня праздник. Дело в том, что триколор России впервые был явлен миру именно в Архангельске: белый, синий, красный, а в центре — золотой орел. Когда Петр I в конце XVII столетия прибыл в Архангельск, поднял этот триколор на своей шхуне и повелел его именовать флагом царя Московского. Оригинал этого флага сохранился, правда, в очень руинированном состоянии и находится в Военно-морском музее Петербурга.

Для меня тот день — 22 августа 1991 года — праздник, потому что это начало новой и продолжение вечной России. Наш флаг, которому больше 300 лет, был и флагом Московского царства, и флагом Российской империи, и флагом борьбы против большевизма. Как один из старейших национальных флагов мира, он естественным образом вернулся в 91-м году в Россию. Не по воле Дмитрия Кирилловича или Рогнеды Николаевны Матлиных, а по воле нашего народа. Серпы и молотки всем тогда сильно надоели.

