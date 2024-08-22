«Сын инвалид. Нужны были деньги». В Москве арестован подозреваемый в убийстве топором 83-летнего полковника ВВС СССР

Троицкий районный суд Москвы отправил под стражу уроженца Таджикистана Назарали Султонова, которого обвиняют в убийстве 83-летнего полковника Военно-воздушных сил СССР Виктора Селезнева и в покушении на убийство его 80-летней супруги Ларисы ( п. «к» ч. 2 ст. 105 , ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ ). Об этом 22 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Жертв нападения нашли 19 августа в их собственном частном доме в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве. Полковник ВВС погиб на месте от ударов топором, а его супруга выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Дом при этом попытались поджечь, а соседи увидели бегавшего по участку незнакомого мужчину, пишет MSK1.RU.