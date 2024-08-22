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    «Сын инвалид. Нужны были деньги». В Москве арестован подозреваемый в убийстве топором 83-летнего полковника ВВС СССР

    1985
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    Троицкий районный суд Москвы отправил под стражу уроженца Таджикистана Назарали Султонова, которого обвиняют в убийстве 83-летнего полковника Военно-воздушных сил СССР Виктора Селезнева и в покушении на убийство его 80-летней супруги Ларисы (п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом 22 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Жертв нападения нашли 19 августа в их собственном частном доме в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве. Полковник ВВС погиб на месте от ударов топором, а его супруга выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Дом при этом попытались поджечь, а соседи увидели бегавшего по участку незнакомого мужчину, пишет MSK1.RU.

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    По подозрению в преступлении задержали 38-летнего уроженца Таджикистана. На допросе, кадры которого публиковала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина говорит, что ему нужны были деньги, потому что его сын — инвалид.

    Телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

    «Нужны были деньги. Я обращался... Он сначала хотел [дать деньги в долг]. Потом отказался. Мой сын сейчас в больнице. На операцию очень нужны деньги», — говорит Султонов. Он рассказал, что якобы подключил мобильный банк полковника на телефон, а самого военного пенсионера дважды ударил по голове. Спустившись на первый этаж, мужчина дважды ударил по голове и его супругу.

    Полковник Военно-воздушных сил СССР Виктор Селезнев раньше работал на Внуковском авиаремонтном заводе. Родился и вырос в городе Волгореченске Костромской области.

    Возбужденное Следственным комитетом уголовное дело взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

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