«Сын инвалид. Нужны были деньги». В Москве арестован подозреваемый в убийстве топором 83-летнего полковника ВВС СССР

Троицкий районный суд Москвы отправил под стражу уроженца Таджикистана Назарали Султонова, которого обвиняют в убийстве
Жертв нападения нашли 19 августа в их собственном частном доме в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве. Полковник ВВС погиб на месте от ударов топором, а его супруга выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Дом при этом попытались поджечь, а соседи увидели бегавшего по участку незнакомого мужчину, пишет MSK1.RU.
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По подозрению в преступлении задержали
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«Нужны были деньги. Я обращался... Он сначала хотел [дать деньги в долг]. Потом отказался. Мой сын сейчас в больнице. На операцию очень нужны деньги», — говорит Султонов. Он рассказал, что якобы подключил мобильный банк полковника на телефон, а самого военного пенсионера дважды ударил по голове. Спустившись на первый этаж, мужчина дважды ударил по голове и его супругу.
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