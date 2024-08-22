В Бангладеш от наводнения пострадали около трех миллионов человек. Индия заявила, что она тут ни при чем

Восемь округов Бангладеш затопило из-за сильных ливней, которые внезапно обрушились на страну. В результате наводнения пострадали около трех миллионов человек, сообщает в четверг, 22 августа , издание The Daily Star.



На данный момент известно о двух бангладешцах, погибших от стихии. Под водой оказались участки железнодорожных путей, а также трассы, связывающие столицу Бангладеш — Дакку с четырнадцатью городами. Отмечается, что за последние 24 часа в округе Кхаграчари, в котором проживает полмиллиона человек, выпало около 152 миллиметров осадков. Затопило большую часть территории округов Фени, Ноахали, Кумилле, Хабигандже и Мулвибазаре.

