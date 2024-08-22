В Бангладеш от наводнения пострадали около трех миллионов человек. Индия заявила, что она тут ни при чем

Восемь округов Бангладеш затопило из-за сильных ливней, которые внезапно обрушились на страну. В результате наводнения пострадали около трех миллионов человек, сообщает в четверг,
На данный момент известно о двух бангладешцах, погибших от стихии. Под водой оказались участки железнодорожных путей, а также трассы, связывающие столицу Бангладеш — Дакку с четырнадцатью городами. Отмечается, что за последние
Власти страны обвинили в случившемся Индию. Они предположили, что наводнение связано с открытием плотины Дамбуре недалеко от границы Бангладеш и Индии. В свою очередь, МИД Индии опроверг обвинения властей Бангладеш.
«Мы видели, как в Бангладеш высказываются опасения, что нынешняя ситуация с наводнениями в районах на восточных границах Бангладеш была вызвана открытием плотины Дамбур выше по течению реки Гумти в Трипуре. Это фактически не соответствует действительности», — сказано в заявлении министерства.