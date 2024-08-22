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    В Бангладеш от наводнения пострадали около трех миллионов человек. Индия заявила, что она тут ни при чем

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    Восемь округов Бангладеш затопило из-за сильных ливней, которые внезапно обрушились на страну. В результате наводнения пострадали около трех миллионов человек, сообщает в четверг, 22 августа, издание The Daily Star.

    На данный момент известно о двух бангладешцах, погибших от стихии. Под водой оказались участки железнодорожных путей, а также трассы, связывающие столицу Бангладеш — Дакку с четырнадцатью городами. Отмечается, что за последние 24 часа в округе Кхаграчари, в котором проживает полмиллиона человек, выпало около 152 миллиметров осадков. Затопило большую часть территории округов Фени, Ноахали, Кумилле, Хабигандже и Мулвибазаре.

    Власти страны обвинили в случившемся Индию. Они предположили, что наводнение связано с открытием плотины Дамбуре недалеко от границы Бангладеш и Индии. В свою очередь, МИД Индии опроверг обвинения властей Бангладеш.

    «Мы видели, как в Бангладеш высказываются опасения, что нынешняя ситуация с наводнениями в районах на восточных границах Бангладеш была вызвана открытием плотины Дамбур выше по течению реки Гумти в Трипуре. Это фактически не соответствует действительности», — сказано в заявлении министерства.

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