В Ленобласти мужчина 12 раз ударил ножом жену. Добить не дали дети

Житель Ломоносовского района Ленобласти задержан за покушение на жену. По версии следствия, он изрезал женщину из ревности, свидетелями расправы стали дети.



Тяжёлыми травмами для 31-летней женщины обернулся скандал с супругом в садоводстве «Хладкомбинат» в Новой Ропше два дня назад, стало известно «Фонтанке» 22 августа . По предварительным данным, поводом для ссоры стала ревность. Пара выясняла отношения в частном доме в пятом часу вечера, мужчина решил закончить разговор радикально и схватился за охотничий нож.



Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранами рук, ног, головы и живота. В Следственном комитете Ленобласти сообщили, что она получила не менее 12 ударов в область расположения жизненно важных органов.

