В Ленобласти мужчина 12 раз ударил ножом жену. Добить не дали дети

Житель Ломоносовского района Ленобласти задержан за покушение на жену. По версии следствия, он изрезал женщину из ревности, свидетелями расправы стали дети.
Тяжёлыми травмами для 31-летней женщины обернулся скандал с супругом в садоводстве «Хладкомбинат» в Новой Ропше два дня назад, стало известно «Фонтанке»
Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранами рук, ног, головы и живота. В Следственном комитете Ленобласти сообщили, что она получила не менее 12 ударов в область расположения жизненно важных органов.
По версии следствия, останавливаться на этом мужчина не планировал. Возбуждено дело о покушении на убийство.
«Не довел свой преступный умысел, направленный на убийство, до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку в дом зашли несовершеннолетние дети и потерпевшая смогла покинуть помещение», — говорится в сообщении ведомства.
Задержанному 35 лет. Согласно открытым данным, он входил в футбольную лигу дворовых команд, выходя на поле в качестве полузащитника. В прошлом — учредитель строительной компании в Ростове. В Петербурге два года работал гендиректором уже закрывшейся фирмы, торгующей стройматериалами. Ещё раньше он попадал под следствие за умышленное причинение вреда здоровью средней степени, дело было прекращено по примирению сторон.