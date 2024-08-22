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    В Ленобласти мужчина 12 раз ударил ножом жену. Добить не дали дети

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    Житель Ломоносовского района Ленобласти задержан за покушение на жену. По версии следствия, он изрезал женщину из ревности, свидетелями расправы стали дети.

    Тяжёлыми травмами для 31-летней женщины обернулся скандал с супругом в садоводстве «Хладкомбинат» в Новой Ропше два дня назад, стало известно «Фонтанке» 22 августа. По предварительным данным, поводом для ссоры стала ревность. Пара выясняла отношения в частном доме в пятом часу вечера, мужчина решил закончить разговор радикально и схватился за охотничий нож.

    Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранами рук, ног, головы и живота. В Следственном комитете Ленобласти сообщили, что она получила не менее 12 ударов в область расположения жизненно важных органов.

    По версии следствия, останавливаться на этом мужчина не планировал. Возбуждено дело о покушении на убийство.

    «Не довел свой преступный умысел, направленный на убийство, до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку в дом зашли несовершеннолетние дети и потерпевшая смогла покинуть помещение», — говорится в сообщении ведомства.

    Задержанному 35 лет. Согласно открытым данным, он входил в футбольную лигу дворовых команд, выходя на поле в качестве полузащитника. В прошлом — учредитель строительной компании в Ростове. В Петербурге два года работал гендиректором уже закрывшейся фирмы, торгующей стройматериалами. Ещё раньше он попадал под следствие за умышленное причинение вреда здоровью средней степени, дело было прекращено по примирению сторон.

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