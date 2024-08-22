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    На Пулковском шоссе появилась большая газовая «горелка». Но всё под контролем

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    Большая газовая «горелка» образовалась на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга 22 августа. Горожане волнуются, что могло прорвать газовую трубу. Их успокаивают, что это плановые работы.

    читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Видеозаписью выходящего из трубы газа с «Фонтанкой» поделился читатель, уточнивший, что она расположена напротив дома 42 по Пулковскому шоссе. По его словам, в районе ощущается сильный характерный запах.

    В пресс-службе «ПетербургГаза» успокоили, что проводятся плановые работы, через трубу спускают газ, и все находится под контролем.

    «22 августа на Пулковском шоссе, 42, корпус 6, проводятся плановые работы по переключению временного газопровода на вновь построенный. Перед переключением происходит сброс газа. Все контролирующие органы проинформированы, аварийная бригада дежурит на адресе», — объяснили «Фонтанке» в компании.

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