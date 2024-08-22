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    Лахта Центр и телебашня окрасятся в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага РФ

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    Две высотных доминанты Петербурга окрасятся в праздничные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

    Пресс-служба Лахта Центра

    Небоскреб Лахта Центра включит бело-сине-красную подсветку с 21 часа и до пяти часов утра пятницы.

    Также в цвета государственного флага окрасится петербургская телебашня, сообщил в телеграм-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский. Башня целиком окрасится в белый, затем синий и красный, финалом станет демонстрация полного изображения триколора.

    Фото: Телеграм-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского
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    Подсветка будет работать 22 и 23 августа с 20:50 до 05:05 следующего дня. Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и мачтах других российских городов.

    Фото: Телеграм-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

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