Лахта Центр и телебашня окрасятся в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага РФ

Две высотных доминанты Петербурга окрасятся в праздничные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.
Пресс-служба Лахта Центра
Небоскреб Лахта Центра включит бело-сине-красную подсветку с 21 часа и до пяти часов утра пятницы.
Также в цвета государственного флага окрасится петербургская телебашня, сообщил в телеграм-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский. Башня целиком окрасится в белый, затем синий и красный, финалом станет демонстрация полного изображения триколора.
Подсветка будет работать 22 и 23 августа с 20:50 до 05:05 следующего дня. Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и мачтах других российских городов.