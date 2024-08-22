Камера сняла побоище на Рубинштейна. Трое в полиции, остальных ищут

С боем закончился отдых на барной улице в центре Петербурга. Самые активные уехали приходить в себя в отдел полиции. «Фонтанка» показывает кульминацию.
О драке у дома № 11 на улице Рубинштейна в полицию сообщили накануне около пяти утра, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 августа. Разойтись миром после культурного отдыха не удалось разгорячённым алкоголем посетителям бара.
«Фонтанка.ру»
Камера сняла молодых людей, толпившихся перед входом, и их безуспешные попытки прийти к компромиссу. Пока один пытался развести в стороны спорщиков, другой налетел с кулаками. Досталось не только миротворцу. Разнимавшие драчунов вскоре начали колотить уже друг друга.
Приехавшие на место наряды полиции задержали троих самых активных участников конфликта. Они были побиты, но госпитализация не требовалась. После медицинского осмотра на месте их забрали в отдел. По данным «Фонтанки», все они жители Петербурга. Старшим 30 и 32 года, они соседи по квартире. Третьему едва исполнилось 18 лет, он живёт на Васильевском острове. Все получили протоколы о мелком хулиганстве.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию остальных участников конфликта», — сообщили в главке.