Камера сняла побоище на Рубинштейна. Трое в полиции, остальных ищут

С боем закончился отдых на барной улице в центре Петербурга. Самые активные уехали приходить в себя в отдел полиции. «Фонтанка» показывает кульминацию.



О драке у дома № 11 на улице Рубинштейна в полицию сообщили накануне около пяти утра, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 августа. Разойтись миром после культурного отдыха не удалось разгорячённым алкоголем посетителям бара.

