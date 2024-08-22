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    Пожар в Металлострое тушили по повышенному номеру, огонь охватил 200 кв. м

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    Сильный пожар тушили 22 августа в Металлострое (Колпинский район Петербурга) в течение двух часов.

    ГУ МЧС по Петербургу

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в доме 5, литер А, по дороге на Металлострой огонь охватил 200 квадратных метров обстановки на втором этаже. Это производственно-складское здание.

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    Вызов в МЧС поступил в 4:46, в 5:22 пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. В 6:08 его удалось локализовать, в 6:47 ликвидировать. На месте работали 28 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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