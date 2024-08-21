Боррель поддержал снятие запрета на применение ВСУ оружия против РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на фоне атаки ВСУ на Курскую область в конце августа запланированы обсуждения усиления поддержки Украины. Эту тему политик поднимет с главами МИД и минобороны ЕС, пишет РИА Новости в среду, 21 августа.
Кроме того, по словам Борреля, снятие запрета на использование Киевом оружия для ударов по России может помочь «в достижении мира». Как передает ТАСС, Боррель обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по телефону.
Также представитель ЕС поделился своим мнением о происходящем в соцсети X*. «Снятие ограничений <...> поможет укрепить самооборону Украины», — написал Боррель.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что именно Боррель говорил об атаках ВСУ на Курскую область. Политик назвал это «контрнаступлением» и выразил солидарность с Украиной. «Обсудил с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и курское контрнаступление. Я выразил полную поддержку борьбе украинского народа», — заявил Боррель в X*.