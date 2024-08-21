В Петербурге агрессивный мужчина повздорил с оппонентами и разбил стекло трамвая. Осколки ранили случайного пассажира

В Петербурге задержали мужчину, который разбил стекло трамвая во время ссоры с двумя неизвестными. Разлетевшиеся осколки стекла ранили случайного пассажира, сообщают в среду, 21 августа, в пресс-службе Росгвардии по Петербургу.
Дело было вечером 19 августа. На углу улиц Савушкина и Яхтенной 33-летний мужчина начал конфликтовать со своими оппонентами. В разгар ссоры неизвестные решили спрятаться от агрессивного собеседника и забежали в трамвай, который собирался отъезжать от остановки. Однако мужчина последовал за ними и начал бить по стеклу. Удары были настолько сильные, что стекло разбилось. Осколки попали на пассажира, который сидел у окна и был ни при чем. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшего госпитализировали с порезом в области запястья руки.
Двое мужчин, забежавших в трамвай, успели скрыться до приезда Росгвардии. Сейчас их разыскивает полиция. Однако росгвардейцы успели поймать главного дебошира. Его доставили в полицейский отдел для выяснения обстоятельств.