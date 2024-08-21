Самая дорогая аренда апартаментов — в Приморском районе. Он обошел Центральный и Адмиралтейский

Лидером рейтинга районов с самой дорогой арендой номера в апартаментах стал Приморский район с ценой 23,6 тыс. рублей за ночь и 143 тыс. рублей за месяц. Как посчитали эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», следом за ним в списке Адмиралтейский район (13 тыс. рублей за ночь и 165 тыс. рублей за месяц) и Центральный район с показателем 12,6 тыс. рублей за ночь и 114,6 тыс. рублей за месяц).

Наиболее бюджетные варианты нашли в Кировском и Невском районах: здесь в среднем сутки обойдутся в 4,5 тыс. рублей, а месяц — в 55,8 тыс. рублей.

«Летом заполняемость апарт-отелей растет за счет потока туристов в Северной столице, что влечет с одной стороны повышение арендных ставок, а с другой — снижение предложения долговременной аренды апартаментов», — комментирует директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

На начало августа 2024 года в Санкт-Петербурге действует 63 апарт-отеля, 64% из них летом предлагают как посуточное, так и долгосрочное размещение длительностью от месяца. Оставшиеся 36% апарт-отелей ориентированы только на краткосрочную сдачу в турсезон.

Как выяснили аналитики, в августе посуточная аренда студии в Санкт-Петербурге обойдется в среднем в 7,4 тыс. рублей. За аренду однокомнатных и двухкомнатных апартаментов придется отдать 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно. Похожий тренд заметен и в долгосрочной аренде, где независимо от длительности проживания увеличение количества комнат в юните дает рост цены на 30–50%.