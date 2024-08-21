В Петербурге собаку спасли из пожара в квартире на Герасимовской улице

Из пожара в квартире на Герасимовской улице Калининского района спасли собаку. Людей в этот момент там не было. Возгорание произошло около 16 часов 21 августа. О деталях произошедшего «Фонтанке» рассказал читатель Кирилл.
В 16:12 Кирилл заметил дым, валивший с балкона третьего этажа в доме № 15. Мужчина вызвал спасателей, а сам пошел к жителям дома, чтобы предупредить о происходящем и помочь выйти, если это будет необходимо. К Кириллу присоединился проезжавший мимо правоохранитель.
Соседи сказали им, что в квартире может находиться ребенок. К тому моменту на место происшествия приехали 15 пожарных и три единицы техники. Дверь пришлось спилить.
«В 2-комнатной квартире на четвертом этаже происходило горение балкона площадью 4 кв. м по всей площади. В 16:48 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в петербургском управлении МЧС.
К счастью, в квартире не оказалось никого, кроме собаки. Четвероногий друг сидел у самой двери и, по всей видимости, ждал спасения. Сейчас животное в безопасности. По словам Кирилла, хозяева квартиры в шоке от произошедшего и предполагают, что такое могло произойти из-за проводки.