В Петербурге собаку спасли из пожара в квартире на Герасимовской улице

Из пожара в квартире на Герасимовской улице Калининского района спасли собаку. Людей в этот момент там не было. Возгорание произошло около 16 часов 21 августа. О деталях произошедшего «Фонтанке» рассказал читатель Кирилл.



В 16:12 Кирилл заметил дым, валивший с балкона третьего этажа в доме № 15. Мужчина вызвал спасателей, а сам пошел к жителям дома, чтобы предупредить о происходящем и помочь выйти, если это будет необходимо. К Кириллу присоединился проезжавший мимо правоохранитель.