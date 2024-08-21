«Петмол» раскрыл планы по повышению цен на свою продукцию

Производитель молочных продуктов Health&Nutrition (завод «Петмол») не исключил возможности повышения цен на продукцию до конца 2024 года, 21 августа поделилась с журналистом «Фонтанки» вице-президент по операционной деятельности компании Марина Дмитриева.



Она отметила, что завод испытывает серьезное давление, связанное не только с повышением ключевой ставки, но и со стремительным ростом практически всех статей себестоимости — от логистики до молочного жира.

«Какие-то определенные коррекции нужно делать. Мы должны каким-то образом реагировать на серьезное увеличение себестоимости. На том уровне, как есть сейчас, мы удерживаем цены очень долго, больше полугода не повышали. Могут ли цены сохраниться на нынешнем уровне до конца года? Давайте мы не будем это обещать, мы пообещаем, а у нас не получится», — поделилась Марина Дмитриева.