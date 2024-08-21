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    За братьями Игорем и Мишей приехал «Кошкиспас». Они составили компанию белке, еноту и рыси

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    Необычную спасательную операцию провели волонтеры «Кошкиспаса» — службы спасения животных ПСО «Экстремум». О ней рассказывается в соцсетях организации 21 августа.

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    На улице Ткачей вчера на дерево забрались две домашние декоративные крысы — братья Игорь и Миша. Их вместе вынесли погулять вечером в сад Ткачей, и они дружно рванули на ближайшее дерево. С одним проблем не было, а вот за другим пришлось побегать, точнее, полазить.

    «Игорь вел себя, если честно, прилично. Сидел довольно низко, так что особых трудностей не чинил. Был пойман и посажен в переноску. Как раз этот момент и есть в ролике», — рассказывают спасатели.

    А вот Миша решил, что он мишка, и удрал на самую верхушку сильно наклонившегося дерева. За ним полезла волонтёр Таня. Миша добрался до самой верхушки дерева и там замер. Тане пришлось сталкивать его вниз — в тент. Одна из хозяек стояла наготове с сачком. Этим сачком крыску в итоге и поймали.

    Пользуясь случаем, волонтёры «Кошкиспаса» вспомнили, кого они снимали с деревьев, кроме, конечно, кошек. Однажды пришлось вызволять белку, запутавшуюся в мусоре, вместе с ПСС «Агалатово» снимали с дерева рысь, а ещё — енота.

    «Когда-то мы считали невозможным снимать с деревьев енотов, — рассказывают спасатели. — Да, у нас водятся, точнее, встречаются сбежавшие от хозяев эти животные. Еноты прекрасно лазят по деревьям в любом направлении, как им заблагорассудится. И вот два года назад мы сняли енота с дерева».

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