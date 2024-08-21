В Кронштадте построят лицей на 550 мест с помещениями-трансфрмерами

На Цитадельской дороге в Кронштадте заканчивается строительство лицея на 550 мест. Как сообщили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», объект готов на 90%.
Сейчас здесь заканчивается благоустройство территории, монтаж лестничных ограждений, сантехники, акустики в спортзалах, а также внутренняя отделка.
В трехэтажном здании разместятся 22 класса. В центре здания расположился актовый зал-трансформер, который отсутствие «классической» крыши делает схожим с атриумом. Вместо постоянных стен здесь будут складные раздвижные перегородки для трансформации пространства.Такие перегородки есть по всему зданию, в том числе в коридорах и кабинетах, где учителя смогут самостоятельно менять конфигурацию помещения под разные задачи.
Расположенная в атриуме лестница-трибуна из HPL-панели под дерево в зависимости от задачи может служить сиденьями для зрителей, дорогой на сцену или рекреационной зоной. Для отдыха здесь также предусмотрен ряд островков с мягкими пуфиками, на третьем этаже оборудованы террасы для занятий на свежем воздухе.
Кроме этого, в лицее оборудуют библиотеку с читальным залом, кабинеты для иностранных языков, а в мастерских для уроков труда можно будет заниматься кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева
Рядом на территории оборудуют спортивные зоны, площадь для мероприятий и временную стоянку для посадки и высадки учеников.
—По новому петербургскому стандарту социальных объектов лицей оборудован двумя бассейнами, двумя спортзалами и комнатой с тренажерами, а также классами для ремесел, — отметил Сергей Сергеев, директор жилых и инфраструктурных проектов ЖК «Кронфорт».
Лицей возводит «ГК Алькор» в рамках ЖК«Кронфорт», который является частью туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».