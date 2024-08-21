В топ-100 лучших школ России вошли 11 петербургских учебных заведений

11 школ Петербурга попали в топ-100 конкурентоспособных школ России. При отборе учебных заведений отталкивались от доли выпускников, успешно поступивших в ведущие вузы страны. Рейтинги опубликовали в среду, 21 августа, на сайте рейтингового агентства RAEX.
RAEX подготовило список лучших российских школ. Рейтинги разбиты на две группы: первая отражает конкурентоспособность, то есть долю поступающих в лучшие вузы России; вторая — общее количество выпускников, поступивших в ведущие университеты РФ.
Изменения произошли в топ-3 школ по конкурентоспособности: московский физтех-лицей имени П. Л. Капицы вышел на первое место, сдвинув СУНЦ МГУ на вторую строчку, лицей «Вторая школа» — сохранил третью позицию. Согласно рейтингу видно, что петербургский президентский физико-математический лицей № 239 опустился на одну строчку, заняв седьмое место и пропустив вперед физико-математическую школу из Тюмени. Причиной понижения в топ-10 школ стало снижение среднего балла по ЕГЭ. Несмотря на это, в десятку конкурентоспособных учебных заведений России вошел лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова.
По сравнению с прошлым годом число петербургских учебных заведений в топ-100 выросло с 9 до 11. Так, в рейтинге остался лицей № 239, школа имени Ж.И. Алферова, физико-математический лицей № 30, гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, лицей № 366, естественно-научный лицей СПбПУ, Аничков Лицей, а также Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610. К ним в топ-100 примкнули лицей № 344, гимназия № 261 и инженерно-технологическая школа № 777. В то же время лицей № 533 выпал из рейтинга за этот год.
Известные в Петербурге академическая гимназия № 56 и Вторая Санкт-Петербургская гимназия заняли в рейтинге RAEX, соответственно, 174 и 182 места.
Всего в топ-300 конкурентоспособных российских школ вошла 31 петербургская.
В тройке лидеров по количеству выпускников оказался Лицей НИУ ВШЭ, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства и Бауманская инженерная школа № 1580, сместившаяся со второго на третье место. Петербургский Президентский физико-математический лицей № 239 сохранил девятое место в этом рейтинге, которое занимает с 2022 года.
Согласно данным рейтинга, в 2024 году всего шесть петербургских школ оказались в топ-100 по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы РФ. Среди них: лицей № 239, гимназия № 56, физико-математический лицей № 30, лицей № 533, гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, а также Вторая Санкт-Петербургская гимназия. В прошлом году их количество составляло восемь — из рейтинга выбыла школа имени Ж.И. Алферова и лицей № 64.
В топ-500 российских школ по числу поступивших в лучшие университеты России вошли 29 петербургских.
Если говорить отдельно о лучших школах Петербурга, то их рейтинг по количеству поступивших в ведущие вузы России можно посмотреть здесь, а топ школ города по конкурентоспособности выпускников — здесь.