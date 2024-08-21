В топ-100 лучших школ России вошли 11 петербургских учебных заведений

11 школ Петербурга попали в топ-100 конкурентоспособных школ России. При отборе учебных заведений отталкивались от доли выпускников, успешно поступивших в ведущие вузы страны. Рейтинги опубликовали в среду, 21 августа, на сайте рейтингового агентства RAEX.



RAEX подготовило список лучших российских школ. Рейтинги разбиты на две группы: первая отражает конкурентоспособность, то есть долю поступающих в лучшие вузы России; вторая — общее количество выпускников, поступивших в ведущие университеты РФ.

Изменения произошли в топ-3 школ по конкурентоспособности: московский физтех-лицей имени П. Л. Капицы вышел на первое место, сдвинув СУНЦ МГУ на вторую строчку, лицей «Вторая школа» — сохранил третью позицию. Согласно рейтингу видно, что петербургский президентский физико-математический лицей № 239 опустился на одну строчку, заняв седьмое место и пропустив вперед физико-математическую школу из Тюмени. Причиной понижения в топ-10 школ стало снижение среднего балла по ЕГЭ. Несмотря на это, в десятку конкурентоспособных учебных заведений России вошел лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова.