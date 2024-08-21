«А что, так можно было?»: в центре Петербурга люди на «банане» рассекали по реке Мойке

Утро 21 августа у некоторых жителей Петербурга началось необычно. Они могли почувствовать себя, как на курорте. А все потому, что в Мойке был замечен «банан», на котором весело плыли люди. С «Фонтанкой» деталями занимательной картины поделился читатель Роман.
читатель «Фонтанки»
Молодой человек прогуливался в среду рано утром в районе причала Наб. Мойки, 3. Увидел происходящее и спросил у людей рядом, что это такое. Оказалось — съемки фильма. Такой ответ, по всей видимости, дали участники самого процесса.
«Надувной «банан» рано утром рассекает по центру Питера. Так проходят съемки фильма «Машка меняет мир». Туристы в восторге — а что, так можно было?» — вопрошает Роман.