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    «А что, так можно было?»: в центре Петербурга люди на «банане» рассекали по реке Мойке

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    Утро 21 августа у некоторых жителей Петербурга началось необычно. Они могли почувствовать себя, как на курорте. А все потому, что в Мойке был замечен «банан», на котором весело плыли люди. С «Фонтанкой» деталями занимательной картины поделился читатель Роман.

    читатель «Фонтанки»

    Молодой человек прогуливался в среду рано утром в районе причала Наб. Мойки, 3. Увидел происходящее и спросил у людей рядом, что это такое. Оказалось — съемки фильма. Такой ответ, по всей видимости, дали участники самого процесса.

    «Надувной «банан» рано утром рассекает по центру Питера. Так проходят съемки фильма «Машка меняет мир». Туристы в восторге — а что, так можно было?» — вопрошает Роман.

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