Почти половина покупателей новостроек выбирает жилье рядом со школами

Более половины россиян (57%) считают важной составляющей для будущего места жительства развитую детскую инфраструктуру, как образовательную, так и развлекательную. Таковы данные опроса, проведенного ГК «Главстрой».



Согласно исследованию, 30% респондентов считают, что детские объекты просто не будут лишними у дома, и для 13% такие объекты и вовсе не важны.



Среди наиболее важных объектов детской инфраструктуры 36% опрошенных назвали школы. Для 19% важны кружки и секции, 16% смотрят на наличие детских садов, а 12% при выборе жилья важны детские площадки. Оставшиеся 5% предпочли бы жить рядом с вузом.

