Почти половина покупателей новостроек выбирает жилье рядом со школами

Более половины россиян (57%) считают важной составляющей для будущего места жительства развитую детскую инфраструктуру, как образовательную, так и развлекательную. Таковы данные опроса, проведенного ГК «Главстрой».
Согласно исследованию, 30% респондентов считают, что детские объекты просто не будут лишними у дома, и для 13% такие объекты и вовсе не важны.
Среди наиболее важных объектов детской инфраструктуры 36% опрошенных назвали школы. Для 19% важны кружки и секции, 16% смотрят на наличие детских садов, а 12% при выборе жилья важны детские площадки. Оставшиеся 5% предпочли бы жить рядом с вузом.
На первое место среди обязательных элементов в составе жилого комплекса 28% респондентов поставили функциональные места для досуга детей, для 25% важнее всего образовательные учреждения детей от 7 лет, 21% назвали обязательным элементом прогулочные зоны, а 18% — детские площадки. Инфраструктура для малышей до 7 лет обязательна по мнению 8% участников опроса.
При этом 13% россиян отметили, что инфраструктура у дома и городские пространства влияют на развитие молодого поколения.
Запрос на инфраструктуру для развития человеческого потенциала релевантен и для крупных региональных центров. Например, в Северной столице девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» построил и ввел в эксплуатацию уже 20 социальных объектов в Выборгском и Приморском районах города.
— Школы, детские сады и поликлиники — это неотъемлемая составляющая экосистемы современных жилых кварталов, — рассказывает Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург». — Помимо анализа клиентских предпочтений важно ориентироваться и на государственную политику и работать в тандеме с городом.
В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны.