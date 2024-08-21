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    В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц. Отменить пришлось десятки рейсов

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    В Японии Новый аэропорт Титосе на острове Хоккайдо временно закрыли из-за того, что в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов исчезли ножницы, сообщает CNN со ссылкой на аэропорт. Все случилось 17 августа.

    Пропажа ножниц привела к многочасовому досмотру. В аэропорту были опасения, что потенциальный террорист специально взял инструмент, чтобы затем использовать его в качестве оружия на борту самолета.

    В результате 36 рейсов отменили, еще 201 задержали. Ситуация вызвала недовольство среди пассажиров. Например, из-за ЧП японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet не смогла попасть на фестиваль Rising Sun, где должна была выступать. Но некоторые благодарили аэропорт за ответственный подход к работе.

    Позже газета Nikkan Sports сообщила, что ножницы на следующий день обнаружили работники того же магазина. Операторы аэропорта заявили, что инструмент использовали и хранили с нарушениями, поэтому и произошло ЧП. Планируется провести расследование, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

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