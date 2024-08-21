В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц. Отменить пришлось десятки рейсов

В Японии Новый аэропорт Титосе на острове Хоккайдо временно закрыли из-за того, что в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов исчезли ножницы, сообщает CNN со ссылкой на аэропорт. Все случилось 17 августа.



Пропажа ножниц привела к многочасовому досмотру. В аэропорту были опасения, что потенциальный террорист специально взял инструмент, чтобы затем использовать его в качестве оружия на борту самолета.

В результате 36 рейсов отменили, еще 201 задержали. Ситуация вызвала недовольство среди пассажиров. Например, из-за ЧП японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet не смогла попасть на фестиваль Rising Sun, где должна была выступать. Но некоторые благодарили аэропорт за ответственный подход к работе.