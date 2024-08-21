Ломаем систему: кадровик рассказала, как в 2025 году отгулять два отпуска без потери денег

Каждый год все мы ждем отпуска. Обычно одна его часть должна длиться не менее 14 дней подряд, а остальные две недели можно дробить как угодно.
— Брать отпуск в месяц, где много праздничных дней, невыгодно, потому что в качестве оплаты ты потом получишь совсем ничего. Рабочий день получается дешевым, — предупреждает директор по персоналу ООО «УК Группа ВГС» Ирина.
В 2025 году будет 26 праздничных дней, большинство из которых приходятся на январь, май, июнь и ноябрь. Расположив их в правильном порядке, можно получить 61 день отдыха. Объясняем, как сделать это практично и удобно.
Зима
В январе можно взять отпуск на 9 и 10-е числа. Получится 15 дней отдыха за счет новогодних праздников: с
Весна
В этом году 8 Марта также не даст дополнительного выходного: Международный женский день выпадет на субботу. Зато в этом месяце можно взять обязательный двухнедельный отпуск с 10 по
Лето
12 июня отмечаем День России, который подарит нам два дополнительных выходных — четверг и пятницу. Чтобы правильно распределить время, следует уйти в отпуск 9, 10 и
Осень
В ноябре берем отпуск на 5, 6 и 7-е число. Отдыхаем со 2 по