    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur100.2

    Ломаем систему: кадровик рассказала, как в 2025 году отгулять два отпуска без потери денег

    Инструкция, как грамотно распределить время и вместо 28 отдохнуть 61 день

    2093
    4 комментария
    В следующем году россияне смогут удачно расположить свои отпускные
    В следующем году россияне смогут удачно расположить свои отпускныеФото: Артем Устюжанин
    ПоделитьсяПоделиться

    Каждый год все мы ждем отпуска. Обычно одна его часть должна длиться не менее 14 дней подряд, а остальные две недели можно дробить как угодно.

    — Брать отпуск в месяц, где много праздничных дней, невыгодно, потому что в качестве оплаты ты потом получишь совсем ничего. Рабочий день получается дешевым, — предупреждает директор по персоналу ООО «УК Группа ВГС» Ирина.

    В 2025 году будет 26 праздничных дней, большинство из которых приходятся на январь, май, июнь и ноябрь. Расположив их в правильном порядке, можно получить 61 день отдыха. Объясняем, как сделать это практично и удобно.

    Зима


    В январе можно взять отпуск на 9 и 10-е числа. Получится 15 дней отдыха за счет новогодних праздников: с 29 декабря по 12 января. Февраль, к сожалению, не порадует дополнительным выходным днем: праздничное 23-е число выпадает на воскресенье.

    Весна


    В этом году 8 Марта также не даст дополнительного выходного: Международный женский день выпадет на субботу. Зато в этом месяце можно взять обязательный двухнедельный отпуск с 10 по 23 марта. Тем более 7 марта — сокращенный рабочий день. То есть будет время и возможность отправиться в путешествие еще до официального начала отдыха. В апреле берем отпуск с 28-го по 30-е число, а в мае — с 5-го по 7-е. Благодаря майским праздникам из всего 6 дней отпуска получится 16. Отдых растянется с 26 апреля по 11 мая.

    Лето


    12 июня отмечаем День России, который подарит нам два дополнительных выходных — четверг и пятницу. Чтобы правильно распределить время, следует уйти в отпуск 9, 10 и 11 июня. Тогда вместо трех дней получится отдохнуть девять: с 7 по 15 июня. Август — еще один месяц, когда можно взять двухнедельный отпуск с 11 по 24-е число. Лучше улететь в субботу 9-го и вместо 14 дней отдохнуть 16.

    Осень


    В ноябре берем отпуск на 5, 6 и 7-е число. Отдыхаем со 2 по 9 ноября благодаря Дню народного единства. Вместо 3 получится 8 дней отдыха подряд.

    В следующем году россияне смогут удачно расположить свои отпускные
    В следующем году россияне смогут удачно расположить свои отпускныеФото: Артем Устюжанин

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close