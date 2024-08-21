Ломаем систему: кадровик рассказала, как в 2025 году отгулять два отпуска без потери денег

В следующем году россияне смогут удачно расположить свои отпускные Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Каждый год все мы ждем отпуска. Обычно одна его часть должна длиться не менее 14 дней подряд, а остальные две недели можно дробить как угодно.



— Брать отпуск в месяц, где много праздничных дней, невыгодно, потому что в качестве оплаты ты потом получишь совсем ничего. Рабочий день получается дешевым, — предупреждает директор по персоналу ООО «УК Группа ВГС» Ирина.

В 2025 году будет 26 праздничных дней, большинство из которых приходятся на январь, май, июнь и ноябрь. Расположив их в правильном порядке, можно получить 61 день отдыха. Объясняем, как сделать это практично и удобно.



Зима

В январе можно взять отпуск на 9 и 10-е числа. Получится 15 дней отдыха за счет новогодних праздников: с 29 декабря по 12 января . Февраль, к сожалению, не порадует дополнительным выходным днем: праздничное 23-е число выпадает на воскресенье.



Весна

В этом году 8 Марта также не даст дополнительного выходного: Международный женский день выпадет на субботу. Зато в этом месяце можно взять обязательный двухнедельный отпуск с 10 по 23 марта . Тем более 7 марта — сокращенный рабочий день. То есть будет время и возможность отправиться в путешествие еще до официального начала отдыха. В апреле берем отпуск с 28-го по 30-е число, а в мае — с 5-го по 7-е . Благодаря майским праздникам из всего 6 дней отпуска получится 16. Отдых растянется с 26 апреля по 11 мая .



Лето



12 июня отмечаем День России, который подарит нам два дополнительных выходных — четверг и пятницу. Чтобы правильно распределить время, следует уйти в отпуск 9, 10 и 11 июня . Тогда вместо трех дней получится отдохнуть девять: с 7 по 15 июня . Август — еще один месяц, когда можно взять двухнедельный отпуск с 11 по 24-е число. Лучше улететь в субботу 9-го и вместо 14 дней отдохнуть 16.

Осень

В ноябре берем отпуск на 5, 6 и 7-е число. Отдыхаем со 2 по 9 ноября благодаря Дню народного единства. Вместо 3 получится 8 дней отдыха подряд.

