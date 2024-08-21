    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, вос

    764мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur100.2

    Детское порно довело бизнесмена из Петербурга до уголовного дела. Он признался в своих пристрастиях

    4651
    3 комментария

    Оперативники «детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из экономической полиции задержали 61-летнего гендиректора петербургской фирмы. Изначально силовики интересовались им как уклоняющимся от уплаты налогов (в 2022 году он получил свой условный срок), но в процессе поняли, что имеют дело с вероятным педофилом.

    Как оказалось, мужчина покупал, скачивал и впоследствии пересылал друзьям по интересам порно с участием детей. При обыске в его офисном компьютере нашли более десятка запрещенных видео и фото. Гендиректор компании в ходе беседы с оперативниками признался, что испытывает сексуальное влечение к детям.

    По факту незаконного оборота порнографических материалов с участием несовершеннолетних СК возбудил уголовное дело. Флешки, телефоны и компьютеры бизнесмена продолжат изучать.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилПорноПорнографияДетская порнография
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close