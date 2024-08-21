Детское порно довело бизнесмена из Петербурга до уголовного дела. Он признался в своих пристрастиях

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из экономической полиции задержали
Как оказалось, мужчина покупал, скачивал и впоследствии пересылал друзьям по интересам порно с участием детей. При обыске в его офисном компьютере нашли более десятка запрещенных видео и фото. Гендиректор компании в ходе беседы с оперативниками признался, что испытывает сексуальное влечение к детям.
По факту незаконного оборота порнографических материалов с участием несовершеннолетних СК возбудил уголовное дело. Флешки, телефоны и компьютеры бизнесмена продолжат изучать.