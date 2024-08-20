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    На улице Тюшина пожарные третий час борются с огнем в мансарде: видео

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    Третий час пожарные борются с возгоранием на мансардном этаже в доме 10 по улице Тюшина, 20 августа сообщили читатели «Фонтанки».

    Задымление жители дома впервые заметили в районе восьми часов вечера.

    читатель «Фонтанки»

    Незадолго до возгорания очевидцы услышали хлопок, о чем рассказал «Фонтанке» один из них.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На фото видно, что мансарда практически целиком выгорела изнутри.

    Прямо сейчас на месте работают как минимум две пожарные машины, на место ЧП прибыла карета скорой помощи.

    Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

    Обновлено:

    В 22:46 МЧС сообщило о том, что пожар ликвидирован.

    «Происходило горение в 3-комнатной квартире на площади 35 кв.м. и мансарды на площади 10 кв.м», уточнили в службе. Сведений пострадавших не поступало. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ТюшинаПожарМансарда
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