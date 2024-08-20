На улице Тюшина пожарные третий час борются с огнем в мансарде: видео

Третий час пожарные борются с возгоранием на мансардном этаже
Задымление жители дома впервые заметили в районе восьми часов вечера.
читатель «Фонтанки»
Незадолго до возгорания очевидцы услышали хлопок, о чем рассказал «Фонтанке» один из них.
На фото видно, что мансарда практически целиком выгорела изнутри.
Прямо сейчас на месте работают как минимум две пожарные машины, на место ЧП прибыла карета скорой помощи.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
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В 22:46 МЧС сообщило о том, что пожар ликвидирован.
«Происходило горение в 3-комнатной квартире на площади 35 кв.м. и мансарды на площади 10 кв.м», уточнили в службе. Сведений пострадавших не поступало. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.