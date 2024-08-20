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    Трамвай проехал по ногам пенсионерки в Екатеринбурге. Госавтоинспекция показала видео с места смертельной аварии

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    Пенсионерка угодила под колесную пару движущегося трамвая на Эльмаше, районе Екатеринбурга. Инцидент произошел 20 августа в районе 13 часов у остановки «Калининская».

    ГИБДД Свердловской области

    По данным портала E1.ru, женщина едва успела выйти на остановке, как тут же пошатнулась, и «как бы опрокинулась на движущийся трамвай». Рельсовый транспорт проехал ей по ногам, и от полученных травм женщина скончалась на месте еще до прибытия скорой помощи. Движение трамваев остановили на несколько часов.

    Документов при ней не оказалось, и личность погибшей еще не установили. За рулем трамвая находилась 63-летняя екатеринбурженка со стажем вождения 44 года

    Свердловская Госавтоинспекция опубликовала видео с места аварии: на кадрах видно, как женщина одной ногой наступает на землю, а транспорт сразу же начинает движение. Женщина словно спотыкается о землю и падает прямо под колеса поезда.

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