    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.69eur100.2

    «Зенит» отметит в филармонии 80-летие первого в истории клуба трофея

    1126
    3 комментария

    Футбольный клуб «Зенит» объявил о праздновании 80-летнего юбилея первого в истории сине-бело-голубых трофея — Кубка СССР 1944 года. Торжественные мероприятия пройдут в Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

    В программе — выставка Кубка СССР, оркестровое исполнение «Ленинградской» симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, фотовыставка уникальных архивных снимков и прямая трансляция матча с «Акроном» в большом зале филармонии.

    Сбор гостей в 15:00, начало программы — в 16:00, трансляция матча против «Акрона» — в 17:10.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитТрофейФилармонияКубок СССР
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close