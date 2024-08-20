«Зенит» отметит в филармонии 80-летие первого в истории клуба трофея

Футбольный клуб «Зенит» объявил о праздновании 80-летнего юбилея первого в истории сине-бело-голубых трофея — Кубка СССР 1944 года. Торжественные мероприятия пройдут в Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.
В программе — выставка Кубка СССР, оркестровое исполнение «Ленинградской» симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, фотовыставка уникальных архивных снимков и прямая трансляция матча с «Акроном» в большом зале филармонии.
Сбор гостей в 15:00, начало программы — в 16:00, трансляция матча против «Акрона» — в 17:10.