Глава Василеостровского района обещал через год снять «социальную напряженность» из-за нехватки школ на намыве

Глава Василеостровского района Петербурга Михаил Соболев в ходе заседания бюджетно-финансового комитета по подготовке проекта бюджета рассказал о перспективах развития намывных территорий. По его словам, к 2025 году планируется открыть уже вторую школу.

«Сдаем одну школу сейчас, на следующий год тоже запланировали. И таким образом, к 2025 году на намывных территориях планируем снять социальную напряженность по объектам образования», — заявил Соболев. Он отметил, что сейчас жители возят детишек в школу в другие микрорайоны.



В беседе с «Фонтанкой» он, впрочем, заметил, что снять социальную напряженность на 100 процентов невозможно.



«Нет предела совершенству, напряженность будет всегда. На следующий год мы только первую поликлинику на намыве откроем. А ещё аптеки, почты, сберкассы — есть к чему стремиться. Человек такое существо, что все время что-то хочет», — отметил Соболев.



Осенью на намыве (на набережной Миклухо-Маклая) введут в строй здание средней школы № 708 на 375 мест. Жилье на намывных территориях строится с 2011 года. Строительство школы началось в 2023 году.