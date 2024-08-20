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    Глава Василеостровского района обещал через год снять «социальную напряженность» из-за нехватки школ на намыве

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    Глава Василеостровского района Петербурга Михаил Соболев в ходе заседания бюджетно-финансового комитета по подготовке проекта бюджета рассказал о перспективах развития намывных территорий. По его словам, к 2025 году планируется открыть уже вторую школу.

    «Сдаем одну школу сейчас, на следующий год тоже запланировали. И таким образом, к 2025 году на намывных территориях планируем снять социальную напряженность по объектам образования», — заявил Соболев. Он отметил, что сейчас жители возят детишек в школу в другие микрорайоны.

    В беседе с «Фонтанкой» он, впрочем, заметил, что снять социальную напряженность на 100 процентов невозможно.

    «Нет предела совершенству, напряженность будет всегда. На следующий год мы только первую поликлинику на намыве откроем. А ещё аптеки, почты, сберкассы — есть к чему стремиться. Человек такое существо, что все время что-то хочет», — отметил Соболев.

    Осенью на намыве (на набережной Миклухо-Маклая) введут в строй здание средней школы № 708 на 375 мест. Жилье на намывных территориях строится с 2011 года. Строительство школы началось в 2023 году.

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    Михаил СоболевНамывные территорииВасильевский островШкола
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