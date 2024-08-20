В Москве ученого арестовали по уголовному делу о госизмене

Уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) возбуждено в Москве в отношении научного сотрудника. Мужчина задержан. Об этом 20 августа сообщает Центр общественных связей ФСБ, не уточняя имя, а также научную организацию, в которой он работал.



Следствие полагает, что с начала специальной военной операции ученый по заданию Украины проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в РФ в целях нанесения ущерба информационной безопасности России.



Также, продолжает ЦОС ФСБ, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Предполагается, что контакт с представителями украинских спецслужб он установил по собственной инициативе.

