    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, зап

    764мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.54eur98.94

    В Москве ученого арестовали по уголовному делу о госизмене

    2996
    7 комментариев

    Уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) возбуждено в Москве в отношении научного сотрудника. Мужчина задержан. Об этом 20 августа сообщает Центр общественных связей ФСБ, не уточняя имя, а также научную организацию, в которой он работал.

    Следствие полагает, что с начала специальной военной операции ученый по заданию Украины проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в РФ в целях нанесения ущерба информационной безопасности России.

    Также, продолжает ЦОС ФСБ, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Предполагается, что контакт с представителями украинских спецслужб он установил по собственной инициативе.

    Кроме того, по данным силовиков, ученый переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов для приобретения вооружения, военной техники и экипировки для ВСУ.

    Задержанный дал признательные показания. Суд отправил его под стражу, добавили в ФСБ.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close