В Москве ученого арестовали по уголовному делу о госизмене

Уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) возбуждено в Москве в отношении научного сотрудника. Мужчина задержан. Об этом
Следствие полагает, что с начала специальной военной операции ученый по заданию Украины проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в РФ в целях нанесения ущерба информационной безопасности России.
Также, продолжает ЦОС ФСБ, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Предполагается, что контакт с представителями украинских спецслужб он установил по собственной инициативе.
Кроме того, по данным силовиков, ученый переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов для приобретения вооружения, военной техники и экипировки для ВСУ.
Задержанный дал признательные показания. Суд отправил его под стражу, добавили в ФСБ.