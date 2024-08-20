Председатель узбекской автономии Курбанов пытается снять с выборов националиста Федосеева. Он подал в суд из-за агитационных визиток

Смольнинский районный суд Петербурга принял иск Равшанбека Курбанова, кандидата от «Единой России» в совет муниципалитета «Литейный округ». Кандидат просит снять с выборов своего оппонента — самовыдвиженца националиста Савву Федосеева.
Как рассказали «Фонтанке» 20 августа в объединенной пресс-службе судов, Федосеев предоставил в районный избирком образец агитационных визиток — это и стало поводом для иска. На визитках был QR-код — при наведении камеры на него пользователь переходит в личный телеграм-канал «Савва Федосеев/Литейный округ».
Как отмечает в иске Курбанов, в канале размещены фотографии агитационного материала и статья с использованием фотографий истца.
«Фотографии, воспроизведенные Федосеевым, ему не принадлежат. Данные фотографии были размещены без согласия автора (авторский договор заключён не был), а также без согласия Курбанова», — процитировали его доводы в суде. Также Курбанов считает, что телеграм-канал является продолжением агитационной платформы кандидата, о которой не было заявлено в избирком.
Курбанов просит отменить регистрацию Саввы Федосеева.
Ранее Федосеев жаловался на то, что очень похожий на Курбанова человек срывал его агитацию в подъездах — это попало на камеры наблюдения. Именно эти фотографии он и опубликовал в своем канале.
Равшанбек Курбанов — депутат муниципального образования «Литейный округ» пятого созыва. В 2019 году он выборы проиграл. Также он занимает пост председателя совета «Узбекская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга».
Савва Федосеев — кандидат в муниципалитет «Литейный округ» и член «Общества.Будущее», основанного националистом Романом Юнеманом.