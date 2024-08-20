Бизнесменам, похитившим деньги при реставрации залов Эрмитажа, дали условные сроки. Законность приговора оценит прокуратура

Трем фигурантам дела о хищении денег на реставрацию Эрмитажа огласили приговор. Николаю Камышеву, Евгению Максимову и Анне Москалевой дали условные сроки, а первым двум — еще и денежные штрафы.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 августа , в 2016 году компания ООО «Музейные технологии» («МТ»), фактическим руководителем и владельцем которой является Камышев, заключила контракт с Эрмитажем на выполнение работ по реставрации 118 и 120 залов Нового Эрмитажа. Директор «МТ» Максимов уже после подписания документов сообщил Камышеву, что часть работ выполнить в полном объеме не получится. Кроме того, с его слов, стоимость части работ в проектной и сметной документации оказалась завышена в несколько раз.



Камышев решил, что реставрационные работы все же нужно выполнить в том объеме, в котором получится. Представителям Эрмитажа бизнесмен о найденной проблеме предложил не сообщать, а в документах решил написать, что работы выполнены полностью. Максимов на это согласился и пошел к Анне Москалевой, которая контролировала процесс реставрации.

В период с декабря 2016-го по июнь 2017-го Москалева подписывала акты о принятии работ, но объемы их выполнения не проверяла. На всю реставрацию двух залов Эрмитаж выделил 55,9 миллиона рублей, из которых троица похитила не менее 18,5 миллиона .



Интересно и то, как бизнесмены поделили между собой деньги. Москалевой досталось чуть более 1,7 миллиона рублей, а остальные 16,8 миллиона Камышев забрал себе. Неустановленную часть он выплатил Максимову в качестве зарплаты и премий.



Все трое получили условные сроки. Камышев и Максимов — по три года и 300 тысяч рублей штрафа, а Москалева — два года.

Важный комментарий по этому делу 20 августа опубликовала прокуратура Петербурга.

«Прокуратура в установленный срок оценит законность приговора», — говорится в сообщении.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться



