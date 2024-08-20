Бизнесменам, похитившим деньги при реставрации залов Эрмитажа, дали условные сроки. Законность приговора оценит прокуратура

Трем фигурантам дела о хищении денег на реставрацию Эрмитажа огласили приговор. Николаю Камышеву, Евгению Максимову и Анне Москалевой дали условные сроки, а первым двум — еще и денежные штрафы.
Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга
Камышев решил, что реставрационные работы все же нужно выполнить в том объеме, в котором получится. Представителям Эрмитажа бизнесмен о найденной проблеме предложил не сообщать, а в документах решил написать, что работы выполнены полностью. Максимов на это согласился и пошел к Анне Москалевой, которая контролировала процесс реставрации.
В период с декабря 2016-го по июнь 2017-го Москалева подписывала акты о принятии работ, но объемы их выполнения не проверяла. На всю реставрацию двух залов Эрмитаж выделил
Интересно и то, как бизнесмены поделили между собой деньги. Москалевой досталось чуть более
Все трое получили условные сроки. Камышев и Максимов — по три года и
Важный комментарий по этому делу
«Прокуратура в установленный срок оценит законность приговора», — говорится в сообщении.