Съездила на экскурсию и пропала. Четвертые сутки в Турции ищут замдиректора московской школы-интерната

Четвертые сутки в Турции ищут 47-летнюю Наталью из Москвы. Женщина поехала в отпуск на море и должна была вернуться еще в понедельник. Однако с субботы россиянка не выходит на связь и ее ищут местные правоохранители. Портал MSK1.RU 20 августа поговорил с родственниками пропавшей женщины.



Близкие Натальи рассказали, что она поехала отдыхать в Мармарис. Еще в пятницу, 16 августа , она присылала семье фотографии с экскурсии на корабле и наслаждалась отпуском. Родственники забили тревогу после того, как женщина перестала выходить на связь. В понедельник сотрудники отеля не обнаружили постоялицу в номере. Сначала выдвинулась версия о том, что москвичка не вернулась с корабля. Позже выяснили, что в субботу Наталья выходила из отеля с сумкой, а значит, накануне вернулась с морской прогулки.