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    Съездила на экскурсию и пропала. Четвертые сутки в Турции ищут замдиректора московской школы-интерната

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    Четвертые сутки в Турции ищут 47-летнюю Наталью из Москвы. Женщина поехала в отпуск на море и должна была вернуться еще в понедельник. Однако с субботы россиянка не выходит на связь и ее ищут местные правоохранители. Портал MSK1.RU 20 августа поговорил с родственниками пропавшей женщины.

    Близкие Натальи рассказали, что она поехала отдыхать в Мармарис. Еще в пятницу, 16 августа, она присылала семье фотографии с экскурсии на корабле и наслаждалась отпуском. Родственники забили тревогу после того, как женщина перестала выходить на связь. В понедельник сотрудники отеля не обнаружили постоялицу в номере. Сначала выдвинулась версия о том, что москвичка не вернулась с корабля. Позже выяснили, что в субботу Наталья выходила из отеля с сумкой, а значит, накануне вернулась с морской прогулки.

    «По всей видимости, согласно планам, которыми она делилась со знакомыми и друзьями, она направилась на туристический маршрут — Карийскую тропу, — чтобы перейти через перевал и на водном трамвайчике вернуться в отель», — передает MSK1.RU.

    К поискам женщины подключились правоохранители, планируется привлекать собак. По словам племянницы пропавшей, сейчас местные власти ищут дроны для того, чтобы шансы найти москвичку увеличились.

    На данный момент от Натальи не поступало никаких сообщений. Завтра, 21 августа, женщине должно исполниться 48 лет.

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