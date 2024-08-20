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    В Лаголово к 1 сентября отремонтируют школу

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    В Лаголово Ломоносовского района Ленобласти к 1 сентября отремонтируют школу, а со временем увеличат ее вместимость на 200 человек.

    Как рассказали в ГК «А101», работы шли все лето — полностью заменили конструкцию кровельного пирога, места примыканий и систему молниезащиты. Кроме того, провели косметический ремонт классов на последнем этаже школы.

    Школу в Лаголово построили в 1986 году и с тех пор ни разу не делали капитальный ремонт крыши. Обследование крыши показало, что хоть она находится в удовлетворительном состоянии, многие элементы уже требуют ремонта или замены.

    Дальше план работ предполагает замену окон, ремонт актового зала и пищеблока, туалетов и входной группы. Кроме того, школе добавят современного оборудования и материалов для учебы, а в будущем смогут увеличить ее вместимость на 200 человек.

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