В Лаголово к 1 сентября отремонтируют школу

В Лаголово Ломоносовского района Ленобласти к
Как рассказали в ГК «А101», работы шли все лето — полностью заменили конструкцию кровельного пирога, места примыканий и систему молниезащиты. Кроме того, провели косметический ремонт классов на последнем этаже школы.
Школу в Лаголово построили в 1986 году и с тех пор ни разу не делали капитальный ремонт крыши. Обследование крыши показало, что хоть она находится в удовлетворительном состоянии, многие элементы уже требуют ремонта или замены.
Дальше план работ предполагает замену окон, ремонт актового зала и пищеблока, туалетов и входной группы. Кроме того, школе добавят современного оборудования и материалов для учебы, а в будущем смогут увеличить ее вместимость на