В Лаголово к 1 сентября отремонтируют школу

В Лаголово Ломоносовского района Ленобласти к 1 сентября отремонтируют школу, а со временем увеличат ее вместимость на 200 человек.

Как рассказали в ГК «А101», работы шли все лето — полностью заменили конструкцию кровельного пирога, места примыканий и систему молниезащиты. Кроме того, провели косметический ремонт классов на последнем этаже школы.



Школу в Лаголово построили в 1986 году и с тех пор ни разу не делали капитальный ремонт крыши. Обследование крыши показало, что хоть она находится в удовлетворительном состоянии, многие элементы уже требуют ремонта или замены.

